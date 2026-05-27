Ehefrau zu Medwedew bei Hitzeschlacht: "Alle leiden, du musst dich benehmen"

Seit dem Auftakttag am vergangenen Sonntag gibt es bei den French Open herzliches Badewetter. Keine Wolken, Temperaturen mit mehr als 30 Grad. Schöner geht's nicht. Nur ob es auch Spaß macht, einer sportlichen Betätigung nachzugehen, da gibt es geteilte Meinungen. Vor allem der Russe Daniil Medwedew blieb weniger cool.

Bei der Fünf-Satz-Niederlage des Russen zum Auftakt gegen den Australier Adam Walton, jammerte der Russe bei fast allen Ballwechseln. Bis seine Ehefrau einschritt: „Es ist für alle heiß. Alle leiden. Du musst dich benehmen.“ Auch viele Besucher, Linienrichter und Ballkinder leiden unter den Bedingungen. Die Partie von Andrej Rublew gegen Ignacio Buse musste kurz unterbrochen werden, weil ein Ballmädchen wackelig auf den Beinen war und beinahe ohnmächtig geworden wäre. Die Schiedsrichterinnen leisteten umgehend Hilfe, das Mädchen erholte sich Medienberichten zufolge schnell.

Und die Profis? Der Kanadier Gabriel Diallo gab wegen der extremen Hitze in der ersten Runde auf. „Es wurde schlimmer und schlimmer“, klagte er. Manche nahmen eine medizinische Auszeit. Die meisten legen sich in den Matchpausen nasse Handtücher in den Nacken und große Eiswürfelbeutel auf den Kopf. Deutschlands Star Alexander Zverev freut es hingegen „Ich liebe Hitze.“