Premiere ohne Happy End: French-Open-Aus für Jungstar Lili Tagger

Österreichs Debütantinnen im Hauptbewerb der French Open sind gleich am ersten Turniertag in Paris ausgeschieden. Lilli Tagger unterlag am Pfingstsonntag der als Nummer 32 gesetzten Wang Xinyu nach 2:08 Stunden 3:6,6:3,4:6. Qualifikantin Sinja Kraus war auf dem Center Court gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic auf verlorenem Posten. Die als Nummer 11 gesetzte Schweizerin besiegte die Wienerin sicher 6:2,6:3. Tagger bleibt in der Seine-Stadt und spielt mit Sara Errani Doppel.

Die 18-jährige Osttirolerin hatte im Vorjahr als erste Österreicherin einen Single-Major-Titel bei den Juniorinnen geholt. Damit sind bei den Frauen nur noch zwei der vier ÖTV-Spielerinnen im Einsatz: Anastasia Potapova, die am Montag (2. Spiel nach 11.00 Uhr) auf die Australierin Maya Joint trifft, und Julia Grabher gegen Rebecca Sramkova (SVK/ebenfalls Montag, 2. Match). Ins Turnier startet am Pfingstmontag auch Qualifikant Jurij Rodionov, der gegen Arthur Rinderknech (FRA-22) auf dem Court Suzanne Lenglen den Tag eröffnen darf. Sebastian Ofner beginnt sein Turnier am Dienstag gegen den Italiener Luciano Darderi. Tagger nur im zweiten Satz stark Tagger begann bei ihrer Premiere gleich neben dem Court Suzanne Lenglen, der seit seiner Überdachung weit lauter geworden ist, gut und ging nach einem Break im Auftaktgame 2:0 in Führung. Danach riss aber der Faden und es schlichen sich viel zu viele Vorhandfehler ein. Nach Serviceverlusten zum 2:2 und 2:4 geriet sie von 2:0 mit 5:2 in Rückstand. Nach 40 Minuten hatte Wang Satz eins in der Tasche.