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Tennis

French Open: Sechs Österreicher im Hauptbewerb

Auch Jurij Radionov überstand die Qualifikation zu den French Open.
22.05.2026, 13:26

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Jurij Rodionov

Nach Sinja Kraus hat es auch Jurij Rodionov durch die Qualifikationsmühlen in den Hauptbewerb der French Open geschafft. Der 27-jährige Niederösterreicher besiegte am Freitag in der dritten Qualifikationsrunde in Paris den Kroaten Borna Gojo 7:5,6:3 und steht zum dritten Mal in Roland Garros sowie auch insgesamt bei einem Tennis-Major im Hauptfeld. Damit sind insgesamt sechs ÖTV-Akteure, vier Frauen und zwei Männer beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Einzel dabei.

Premiere: Sinja Kraus steht im Hauptbewerb der French Open

Rodionov, Kraus sowie auch Julia Grabher, die auf eine Qualifikantin trifft, kennen erst am Freitag am späteren Nachmittag ihre Erstrunden-Gegner. Die Zulosung der Qualifikanten erfolgt erst nach Abschluss aller Drittrundenspiele. Ebenfalls mit von der Partie sind die als Nummer 28 gesetzte Anastasia Potapova, die erstmals auf die Australierin Maya Jont trifft, French-Open-Juniorinnensiegerin Lilli Tagger (gegen Wang Xinyu/CHN-32) und Sebastian Ofner. Letzterer hat mit dem als Nummer 14 gesetzten Italiener Luciano Darderi ein besonders schwieriges Los.

ÖTV
Agenturen, gut  | 

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