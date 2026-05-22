French Open: Sechs Österreicher im Hauptbewerb

Nach Sinja Kraus hat es auch Jurij Rodionov durch die Qualifikationsmühlen in den Hauptbewerb der French Open geschafft. Der 27-jährige Niederösterreicher besiegte am Freitag in der dritten Qualifikationsrunde in Paris den Kroaten Borna Gojo 7:5,6:3 und steht zum dritten Mal in Roland Garros sowie auch insgesamt bei einem Tennis-Major im Hauptfeld. Damit sind insgesamt sechs ÖTV-Akteure, vier Frauen und zwei Männer beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Einzel dabei.