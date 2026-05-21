Premiere: Sinja Kraus steht im Hauptbewerb der French Open

Die 13 hat Sinja Kraus Glück gebracht. Nach einem Dutzend vergeblicher Anläufe auf einen Grand-Slam-Hauptbewerb hat die Wienerin am Donnerstag in Paris dieses Ziel erreicht. Den Aufstieg ins Hauptfeld der Tennis-French-Open vor Augen ließ sich die 24-Jährige nicht mehr lange aufhalten. Die 32-jährige Deutsche Anna-Lena Friedsam hatte in der dritten Qualifikationsrunde in 58 Minuten mit 1:6,1:6 das Nachsehen. Die Auslosung für den Hauptbewerb ist für den Nachmittag angesetzt.