Premiere: Sinja Kraus steht im Hauptbewerb der French Open
Die 13 hat Sinja Kraus Glück gebracht. Nach einem Dutzend vergeblicher Anläufe auf einen Grand-Slam-Hauptbewerb hat die Wienerin am Donnerstag in Paris dieses Ziel erreicht. Den Aufstieg ins Hauptfeld der Tennis-French-Open vor Augen ließ sich die 24-Jährige nicht mehr lange aufhalten. Die 32-jährige Deutsche Anna-Lena Friedsam hatte in der dritten Qualifikationsrunde in 58 Minuten mit 1:6,1:6 das Nachsehen. Die Auslosung für den Hauptbewerb ist für den Nachmittag angesetzt.
Fix mit ihren Namen im Lostopf sind auch Anastasia Potapowa, Lilli Tagger und Julia Grabher, womit gleich vier Österreicherinnen im Frauen-Einzel aufschlagen werden. Bei den Männern vertritt Sebastian Ofner Rot-Weiß-Rot. Im weiteren Verlauf des Donnerstags spielt der Salzburger Lukas Neumayer gegen den Portugiesen Jamie Faria um den Aufstieg ins 128er-Feld. Am Freitag versucht es auch der Niederösterreicher Jurij Rodionov gegen den Kroaten Borna Gojo. Der Vorarlberger Joel Schwärzler war am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde ausgeschieden.
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