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Tennis

Premiere: Sinja Kraus steht im Hauptbewerb der French Open

Die 24-jährige Wienerin ließ in der dritten Qualifikationsrunde der Deutschen Friedsam nur zwei Games und spielt erstmals in einem Grand-Slam-Turnier.
21.05.2026, 13:03

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Sinja Kraus ballt die Faust.

Die 13 hat Sinja Kraus Glück gebracht. Nach einem Dutzend vergeblicher Anläufe auf einen Grand-Slam-Hauptbewerb hat die Wienerin am Donnerstag in Paris dieses Ziel erreicht. Den Aufstieg ins Hauptfeld der Tennis-French-Open vor Augen ließ sich die 24-Jährige nicht mehr lange aufhalten. Die 32-jährige Deutsche Anna-Lena Friedsam hatte in der dritten Qualifikationsrunde in 58 Minuten mit 1:6,1:6 das Nachsehen. Die Auslosung für den Hauptbewerb ist für den Nachmittag angesetzt.

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Fix mit ihren Namen im Lostopf sind auch Anastasia Potapowa, Lilli Tagger und Julia Grabher, womit gleich vier Österreicherinnen im Frauen-Einzel aufschlagen werden. Bei den Männern vertritt Sebastian Ofner Rot-Weiß-Rot. Im weiteren Verlauf des Donnerstags spielt der Salzburger Lukas Neumayer gegen den Portugiesen Jamie Faria um den Aufstieg ins 128er-Feld. Am Freitag versucht es auch der Niederösterreicher Jurij Rodionov gegen den Kroaten Borna Gojo. Der Vorarlberger Joel Schwärzler war am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde ausgeschieden.

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