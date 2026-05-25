Jurij Rodionov schied am Pfingstmontag bei den mit 61,72 Mio. Euro dotierten French Open in der ersten Runde aus. Der 27-jährige Niederösterreicher unterlag dem favorisierten, als Nummer 22 gesetzten Franzosen Arthur Rinderknech vor knapp 10.000 Fans nach 2:26 Stunden 6:7(5), 2:6, 3:6. Für den Qualifikanten war es sein drittes Tennis-Major-Turnier im Hauptbewerb, seinen bisher einzigen Sieg auf diesem Level feierte Rodionov 2020 ebenfalls in Paris.

Potenzial noch im mentalen Bereich?

„Jurij hat ein tolles Tennis gezeigt, vor allem im ersten Satz“, analysierte ServusTV-Expertin Barbara Schett. „Vielleicht muss er mental noch besser werden. Es ist wichtig, die Gedanken zu kontrollieren, nicht aufzugeben. Da ist noch einiges drinnen.“

Mit Julia Grabher und Anastasia Potapowa waren am zweiten Turniertag noch zwei Österreicherinnen im Erstrunden-Einsatz.