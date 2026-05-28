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Tennis

Karikatives Ass: Star Zverev schlägt mit steirischer Hilfe für den guten Zweck auf

Der Deutsche Alexander Zverev servierte sich bei den French Open mit 19 Assen in die 3. Runde. Jedes Ass geht in die Diabetes-Hilfe. Dank österreichischer Unterstützung.
Harald Ottawa
28.05.2026, 08:50

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Ein Ass unter den Tennis-Assen: Alexander Zverev

Passend zum Verlauf beendete Alexander Zverev sein einseitiges Zweitrundenmatch bei den French Open mit einem Ass. Der deutsche Tennisstar hatte beim komplett ungefährdeten 6:4-6:2-6:2-Sieg gegen den am Ende körperlich angeschlagenen Tschechen Tomas Machac, immerhin die Nummer 43 der Welt und auch schon in den Top 20, insgesamt 19 Asse geschlagen - aber nicht nur das. Der Weltranglistendritte zeigte sich während der gesamten Partie hochkonzentriert und darf weiter auf den Grand-Slam-Triumph in diesem Jahr in Paris hoffen. 

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„Ich bin froh, dass ich es in drei Sätzen beendet habe. Als Spieler ist es immer schwierig, wenn der Gegner verletzt ist, weil man immer noch einen Job erledigen muss und das Match gewinnen muss“, sagte Zverev.

Ja und die vielen Asse, die der 29-Jährige schlägt, kommen auch einem guten Zweck zugute. Und das mit Hilfe einer steirischen Vorzeigefirma. So spendet die Probiotikamarke OMNi-BiOTiC für jedes von Alexander Zverev in dieser Saison geschlagene Ass 10 Euro an seine Stiftung, die sich unter dem Motto „Aufschlag gegen Diabetes“ für betroffene Kinder einsetzt. Und da kam heuer schon einiges zusammen: Zverev schlug heuer bereits 343 Asse. Der Deutsche, der OMNi-BiOTiC seit dem Vorjahr als Partner hat, ist selbst an Diabetes erkrankt. 

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