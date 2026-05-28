Hitze-Drama um Sinner: Angeschlagener Superstar sensationell gescheitert

Temperaturen mit mehr als 30 Grad Celsius in Paris machen den Stars zu schaffen. Auch Superstar und Turnierfavorit Jannik Sinner. Der Weltranglisten-Erste gewann den Argentinier Juan Manuel Cerundolo in der 2. Runde der French Open die ersten beiden Sätze programmgemäß 6:3 und 6:2. Alles sah nach einem coolen Spaziergang aus.

Doch dann wendete sich das Blatt, Sinner wirkte ob der Hitze angeschlagen, der Argentinier, der im Ranking auf Rang 56 positioniert ist und der schlechtere der beiden Cerundolo-Brüder ist, spielte konzentriert und nützte die Schwächen von Sinner, der zwischenzeitlich sogar in die Kabine musste, geschickt aus. Im Duell der beiden 24-Jährigen fiel Sinner immer weiter zurück und verlor nach 3:36-Stunden 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Zur Erinnerung: Sinner hat zuletzt 30 Matches in Folge gewonnen. Cerundolo wurde 2021 berühmt, als er als erst zweiter Spieler ein ATP-Turnier bei seiner ersten Hauptfeld-Teilnahme gewann. Seit dem Titel in Cordoba im Februar 2021 gewann er jedoch kein ATP-Event mehr.

Nach der Absage von Carlos Alcaraz wird es im Kampf um den Titel besonders spannend.