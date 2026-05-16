Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tennis

Finale in Rom: Sinner bleibt der Meister der Masters-Turniere

In der Fortsetzung des Semifinales von Rom schlug der Weltranglisten-Erste Sinner den Russen Medwedew und greift nach dem 5. Masters-Titel heuer.
Harald Ottawa
16.05.2026, 16:43

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Danke für die Aufmerksamkeit: Medwedew gratuliert Sinner.

Jannik Sinner gewann das am Freitag  bei 4:2 im dritten Satz wegen Regens abgebrochene Spiel gegen den wieder sehr starken Russen Daniil Medwedew 6:2, 5:7 und 6:4. 
Für den 24-jährigen Italiener war es der 33. Sieg bei einem Masters-Turnier in Folge, längst hat er den Rekord von Novak Djokovic (31) gebrochen. 

Regen stoppt Tennis-Star Sinner auf dem Weg ins Rom-Finale
TENNIS-ATP-ROME-OPEN-2026

Hocherfreut: Sinners Freundin Laila Hasanovic

Im Finale gegen den Norweger Casper Ruud greift Sinner am Sonntag (17 Uhr, Sky) nach seinem fünften Masters-Titel heuer beim fünften Antreten. Damit könnte er schon bald den nächsten Rekord von Djokovic brechen. 

Der Serbe, der in Rom zum Auftakt scheiterte, gewann im Jahr 2015 sechs Turniere dieser Kategorie (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Rom, Shanghai, Paris), Sinner hat heuer schon Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid in der Tasche.  

Ofner verlor glatt

Sebastian Ofner bot Sinner in der 2. Runde in Rom ein gutes Spiel, scheiterte aber 3:6, 4:6. Beim kleineren Turnier in Genf war für Österreichs Nummer eins schon in der 1. Quali-Runde  Schluss. Ofner verlor gegen den Schweizer Killian Feldbausch, Nummer 335,  sang- und klanglos 4:6 und 0:6. 

News vom Tennis im KURIER

In der Fortsetzung des Semifinales von Rom schlug der Weltranglisten-Erste Sinner den Russen Medwedew und greift nach dem 5. Masters-Titel heuer.
Weiterlesen
Das Halbfinale zwischen Jannik Sinner und Daniil Medwedew wurde wegen Regens unterbrochen. Der erste Finalist steht schon fest.
Weiterlesen
Rom-Finalistin Elina Switolina unterstützt ihre Heimat. Die Ukrainerin will vor allem Kindern in der Ukraine einen Traum schenken.
Weiterlesen
Mit seinem Viertelfinalerfolg in Rom über Andrej Rublew sicherte sich Jannik Sinner die nächste Bestmarke.
Weiterlesen
Alexander Zverev unterlag dem italienischen Lokalmatador Luciano Darderi überraschend in drei Sätzen.
Weiterlesen
kurier.at, hot  | 

Kommentare