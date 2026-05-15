Nächster Weltrekord: Doch die nächsten Meilensteine warten auf Superstar Sinner

Wenn Jannik Sinner am Freitag (19 Uhr, Sky) im Halbfinale von Rom auf den Russen Daniil Medwedew trifft, darf er dies bereits als Rekordmann tun.

Im Viertelfinale besiegte der Weltranglisten-Erste am Donnerstag den Russen Andrej Rublew 6:2,6:4 und fixierte so einen Match-Rekord auf dieser Turnierebene. Mit 32 Erfolgen auf 1000er-Niveau en suite ließ er den bisherigen serbischen Rekordhalter Novak Djokovic hinter sich. Schon am Mittwoch waren Luciano Darderi und Casper Ruud in die Runde der letzten vier eingezogen. Die beiden treffen am Freitag um 15.30 Uhr (ebenfalls Sky) aufeinander.

Das Endspiel im letzten großen Test vor den Ende nächster Woche beginnenden French Open ist für Sonntag angesetzt. Rom ist übrigens das einzige Masters-1.000-Turnier, das Sinner noch nicht gewonnen hat. Und ja - die French Open sind das ganz große Ziel des 24-Jährigen. Es ist das einzige Grand-Slam-Turnier, bei dem er den Siegerscheck noch nie gewann. Schafft er dies, holt er als zehnter Spieler den Karriere Slam (Siege bei allen vier Majors).

Die Österreicher Alex Erler und Lucas Miedler scheiterten in Rom erst im Viertelfinale. Das Frauen-Finale in Rom bestreiten am Samstag (17 Uhr) Coco Gauff und Elina Switolina. Die als Nummer drei gesetzte US-Amerikanerin Gauff beendete den Siegeslauf der Rumänin Sorana Cirstea und siegte 6:4, 6:3. Die Ukrainerin Switolina schlug Iga Swiatek 6:4, 2:6, 6:2.