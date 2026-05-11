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Tennis

Im Rom-Achtelfinale: Lauf von ÖTV-Ass Potapowa zu Ende

Die Neo-Österreicherin Anastasia Potapowa unterlag nach starkem ersten Satz im Achtelfinale von Rom der Weltranglisten-Fünften Jessica Pegula.
11.05.2026, 20:01

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Italian Open

Der aktuelle Lauf von Österreichs bester Tennisfrau, Anastasia Potapowa, ist am Montag im Achtelfinale des WTA-1000-Turniers in Rom zu Ende gegangen. Die 25-jährige Aufsteigerin unterlag der Weltranglisten-Fünften Jessica Pegula nach einem starken ersten Satz und 1:38 Stunden 6:7(6),2:6 und verlor damit auch die sechste Begegnung mit der US-Amerikanerin. Ihr ursprünglicher Plan war es nun, vor den French Open noch in Straßburg anzutreten.

Weltklassetennis im ersten Satz

Der erste Satz auf dem eindrucksvollen, von Statuen umgebenen Pietrangeli-Court bot Weltklassetennis und eine Potapowa, die bis zum Umfallen kämpfte. Die 25-Jährige schaffte zum 3:1 das erste Break des Spiels, geriet dann aber 3:5 in Rückstand. Ihr gelangen Rebreaks zum 5:5 und - nach einem weiteren Serviceverlust - zum 6:6. Satz eins musste daher ins Tiebreak. Potapowa überzeugte mit ihrer enormen Intensität, einer sehr starken Rückhand und vor allem viel Mut auch unter Druck. Bei 4:6 wehrte sie mit vollem Risiko zwei Satzbälle ab, den dritten nutzte Pegula dann nach 63 Minuten.

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Danach war vergleichsweise die Kraft bei der Neo-Österreicherin heraußen. Die Strapazen der vergangenen Wochen mit Linz-Finale, Madrid-Semifinale und nun schon dem sechsten Match in Rom aus der Qualifikation heraus machten sich bemerkbar. Potapowa gab ihr Service zum 1:3 ab und vergab bei 2:4 zwei Rebreakchancen. Sie hatte in dieser Phase auch ein Problem mit dem rechten Bein.

Potapowa darf sich mit 79.510 Euro sowie 120 WTA-Zählern trösten. Im Live-Ranking verbesserte sie sich um zehn Ränge und sollte als 28. nun ihre Setzung bei den French Open ab 24. Mai sicher haben.

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Agenturen, pres  | 

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