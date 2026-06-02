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Tennis

French-Open-Sprint: Linz-Siegerin stürmt ins Halbfinale

Die 19-jährige Russin braust bei den French Open ins Halbfinale. Im April war die Russin auch in Linz nicht zu schlagen.
Harald Ottawa
02.06.2026, 13:33

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Sensationell: Mirra Andrejewa

Das war eine Machtdemonstration der besten Sandplatz-Spielerin derzeit. Die 19-jährige Russin Mirra Andrejewa fertigte im Generationenduell die 36-jährige Rumänin Sorana Cirstea, die heuer ihre Karriere beendet, 6:0, 6:3 ab.  

Dramatik pur: Anastasia Potapowa verlor das Tennis-Finale in Linz

Für Andrejewa, die Nummer acht der Welt, war es bereits der 34. Sieg in diesem Jahr, keine Spielerin auf der Tour hat mehr. Und auf Sand ist die Russin ohnehin eine Klasse für sich - von 23 Partien gewann sie 20. Im April gewann sie auch das Finale bei den Upper Austria Ladies in Linz gegen Anastasia Potapowa. 

Im Halbfinale wird es zu einem brisanten russisch-ukrainischen Duell kommen. Andrejewa trifft auf die Siegerin der Begegnung Jelina Switolina gegen Marta Kostjuk.

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