Jubel in Kitzbühel: Zwei French-Open-Viertelfinalisten kommen

Alexander Antonitsch ist derzeit für Servus TV für die French Open im Einsatz. Und hat eine besondere Freude. Zum einen, weil sein Neffe Neil Oberleitner am Dienstag mit dem Tschechen Petr Nouza um den Einzug ins Doppel-Halbfinale spielt, zum anderen weil zwei Viertelfinalisten im Einzel beim Generali Open in Kitzbühel (18. bis 25. Juli) aufschlagen. Dort, wo der mittlerweile 60-Jährige seit 2011 Turnierdirektor ist.

Mit Flavio Cobolli kommt einer der spannendsten Spieler der neuen Generation nach Tirol. Der Italiener hat sich in den vergangenen beiden Jahren eindrucksvoll in der Weltspitze etabliert und qualifizierte sich am Montag mit einem Viersatz-Erfolg über US-Mann Zachary Svajda für das Viertelfinale bei den French Open.

Gemeinsam mit Mateo Berrettini gewann Cobolli im Vorjahr in Bologna den Davis Cup. Und Landsmann Berrettini steht in Roland Garros nach einem Dreisatz-Erfolg über Sinner-Bezwinger Juan Manuel Cerundolo ebenfalls im Viertelfinale.