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Sensationeller Wiener: Beim zweiten Grand Slam gleich Viertelfinale
Neil Oberleitner und sein neuer tschechischer Partner Petr Nouza stehen im Viertelfinale und sind die Sensation im Doppelbewerb der French Open.
Neil Oberleitner ist mit seinem tschechischen Partner Petr Nouza die Sensation des Doppelbewerbes der French Open. Das Duo besiegte das höher eingeschätzte tschechische Duo Adam Pavlasek und Patrik Rikl mit 6:2, 6:7 und 6:3.
Bereits in der 1. Runde hatten der 26-jährige Neffe von Alexander Antonitsch und Schützling von Ex-Weltklassedoppelspieler Alexander Peya und Partner Nouza mit einem Überraschungserfolg über das an Nummer 13 gesetzte französische Duo Theo Arribage/Albano Olivetti aufgezeigt. Danach aber Glück mit einem w.o.
Im Doppel-Ranking wird Oberleitner nach den French Open aller Voraussicht nach in den Top 50 landen.
Am späten Nachmittag ist am Sonntag noch Österreichs Parade-Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler im Einsatz.
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