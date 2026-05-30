Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tennis

Sensation in Paris: Potapowa wirft die Titelverteidigerin raus

Anastasia Potapowa feierte ihren größten Erfolg als Österreicherin: Sie schlug in der 3. Runde der French Open Titelverteidigerin Coco Gauff.
Harald Ottawa
30.05.2026, 20:16

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Großer Erfolg für Anastasia Potapowa.

Wild entschlossen, zu allem bereit: So trat Anastasia Potapowa derzeit am Centrecourt Chatrier gegen die große Coco Gauff auf. Die 25-Jährige spielte gegen die Titelverteidigerin und Nummer vier der Welt  das Spiel ihres Lebens und siegte nach 2:37-Stunden 4:6, 7:6, 6:4. 

"Habe einen Plan": Potapowa darf am Centrecourt gegen Gauff servieren

Schon der Beginn war vielversprechend: Potapowa nahm Gauff sofort den Aufschlag zu null ab, spielte variabel und punktete immer wieder mit ihren harten Grundschlägen. In einer hochklassigen Partie gelang aber Gauff das Re-Break zum 4:4. Ausgerechnet mit einem Doppelfehler ermöglichte Potapowa ihrer großen Gegnerin den Satzgewinn. 

Erinnerung an Melzer: Djokovic verspielt in Paris 2:0-Satzführung

Doch auch im zweiten Satz zog Potapowa davon. Und dieses Mal blieb sie ebenfalls nur in der ersten Phase konzentriert, hatte aber 5:2 Satzbälle.  Doch dann spielte Gauff ihre Klasse aus und rettete sich ins Tie-Break - doch dort war plötzlich der US-Star völlig von der Rolle, die Neo-Österreicherin gewann den Satz 7:1. 

Starkes Finish

Im Entscheidungssatz fing sich Gauff zunächst, führte 3:1, fiel dann aber zurück und Potapowa nutzte ihre Chancen und führte plötzlich 4:3. Bei 4:4 blieb Potapowa konzentrierter und spielte die Partie nach Hause. "Es war bis zum Ende ein großer Kampf. Dieser Sieg ist unter den besten drei", sagte die 25-Jährige.  

Im Achtelfinale wartet nun die als Nummer 22 gesetzte Russin Anna Kalinskaja. Angesichts des jüngsten Erfolges eine durchaus machbare Aufgabe. 

Potapowa ist die erste österreichische Achtelfinalistin in Paris seit Sybille Bammer (2007). 

News vom Tennis im KURIER

Anastasia Potapowa feierte ihren größten Erfolg als Österreicherin: Sie schlug in der 3. Runde der French Open Titelverteidigerin Coco Gauff.
Weiterlesen
Mit seinem Davis-Cup-Partner Alex Erler zog Lucas Miedler ins Achtelfinale des Doppelbewerbs der French Open ein.
Weiterlesen
Nach dem Aus von Novak Djokovic bei den French Open ist von den Top-Fünf der Weltrangliste nur noch Zverev vertreten.
Weiterlesen
Novak Djokovic verabschiedet sich in Roland Garros. Der Altstar scheitert am Brasilianer Fonseca nach 2:0-Führung, so wie sonst nur gegen Jürgen Melzer.
Weiterlesen
Anastasia Potapowa schlägt am Samstag gegen die Titelverteidigerin Coco Gauff am Court Philippe Chatrier auf. Als dritte Partie nach 12 Uhr, nicht vor 16 Uhr (Servus TV).
Weiterlesen
kurier.at, hot  | 

Kommentare