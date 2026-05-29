Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tennis

"Habe einen Plan": Potapowa darf am Centrecourt gegen Gauff servieren

Anastasia Potapowa schlägt am Samstag gegen die Titelverteidigerin Coco Gauff am Court Philippe Chatrier auf. Als dritte Partie nach 12 Uhr, nicht vor 16 Uhr (Servus TV).
Harald Ottawa
29.05.2026, 15:12

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Großer Tag für Potapowa

Fast 20 Jahre ist es her, dass eine Österreicherin im Achtelfinale der French Open stand. 2007 kam die Oberösterreicherin Sybille Bammer in die Runde der letzten 16, wo sie von der Belgierin Justine Henin gestoppt wurde.

Irgendwie grotesk, weil diese Serie eine Dame brechen könnte, die selbst 2024 in Paris ihr bisher einziges Grand-Slam-Achtelfinale bestreiten. Anastasia Potapowa tat dies damals aber noch als Russin, am Samstag könnte sie dies als Österreicherin schaffen. Dazu muss aber ein Kraftakt her, die 25-Jährige trifft mit Coco Gauff ausgerechnet auf die Titelverteidigerin und Nummer vier der Welt (3. Spiel nach 12 Uhr, live Servus TV, Eurosport). 

French Open: Potapova erspielte sich Duell mit Grand-Slam-Siegerin

Das Stelldichein mit dem US-Star ist der Lohn für einen kämpferischen Auftritt in der zweiten Runde, in der sich die 25-jährige Potapowa am Donnerstag von einem Satzrückstand gegen die Britin Katie Boulter nicht beeindrucken ließ und sich gegen die Nummer 71 der Welt schließlich 5:7, 6:4, 6:2 durchsetzte.

Im direkten Duell mit Gauff steht es 2:2, doch aufgepasst: Die jüngsten zwei Matches gewann Potapowa, 2023 auf Stuttgarter Sand und auf dem Hartplatz von Miami. „In den letzten beiden Duellen habe ich herausgefunden, was ihr nicht liegt“, meinte Potapowa. „Ich habe einen Plan. Die Schlüssel werden es sein, bis zum letzten Punkt zu kämpfen und dem Spielplan zu folgen.“

Erstmals Achtelfinale: Grand-Slam-Bestmarke für Antonitsch-Neffen

Vor über zehntausend Zuschauern am Centrecourt Philippe Chatrier aufzutreten, sei ein weiterer Motivationsschub. „Ich habe nie ein Problem damit gehabt, auf den großen Plätzen zu spielen. Ich genieße das, fühle mich dort wohl. Ich mag das Publikum, das war schon als Nachwuchsspielerin so."

News vom Tennis im KURIER

Anastasia Potapowa schlägt am Samstag gegen die Titelverteidigerin Coco Gauff am Court Philippe Chatrier auf. Als dritte Partie nach 12 Uhr, nicht vor 16 Uhr (Servus TV).
Weiterlesen
Der Wiener Neil Oberleitner und sein tschechischer Partner Petr Nouza profitierten von einem w. o. der Gegner. Für den Neffen von Alex Antonitsch ist es das erste Grand-Slam-Achtelfinale.
Weiterlesen
Während Frances Tiafoe nach seinem Zweitrundensieg bei den French Open mit dem Publikum jubelte, ging sein Racket verloren. Jetzt will er es um jeden Preis wiederhaben.
Weiterlesen
Anastasia Potapova erreichte nach Startschwierigkeiten die dritte Runde der French Open. Die Österreicherin besiegte Katie Boulter mit 5:7, 6:4, 6:2.
Weiterlesen
Julia Grabher verlor in der 2. Runde der French Open gegen den US-Star Amanda Anisimova den ersten Satz 0:6 und gab danach auf. Sie hat bereits seit Tagen Fieber.
Weiterlesen
kurier.at, hot  | 

Kommentare