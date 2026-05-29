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Tennis

US-Star bittet nach Sieg: „Kann ich meinen Schläger zurückhaben?“

Während Frances Tiafoe nach seinem Zweitrundensieg bei den French Open mit dem Publikum jubelte, ging sein Racket verloren. Jetzt will er es um jeden Preis wiederhaben.
Harald Ottawa
29.05.2026, 10:48

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Dieser Schläger war bald weg

Blöd, wenn man bei einem der vier größten Turniere noch dabei ist, aber das Arbeitsgerät abhanden gekommen ist. Nach seinem Fünf-Satz-Sieg über den Polen Hubert Hurkacz in der 2. Runde der French Open jubelte US-Star Frances Tiafoe im Publikum - dabei ging sein Schläger verloren. „Als ich den Platz verlassen wollte, merkte ich plötzlich, dass etwas fehlte. Da wurde mir klar, dass mein Schläger weg war.“

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Tiafoe nahm es letztlich mit Humor. In einer Instagram-Story bat der 28-Jährige allerdings um die Rückgabe des Schlägers und versprach als Ausgleich zwei Tickets für sein nächstes Match. „Unglaubliche Atmosphäre auf Platz 14 heute“, schrieb er mit einem lachenden Smiley: „Aber ich muss dem Fan, der den Schläger genommen hat, als ich mit euch allen gefeiert habe, sagen: Kann ich ihn bitte zurückhaben?“

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