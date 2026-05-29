US-Star bittet nach Sieg: „Kann ich meinen Schläger zurückhaben?“

Blöd, wenn man bei einem der vier größten Turniere noch dabei ist, aber das Arbeitsgerät abhanden gekommen ist. Nach seinem Fünf-Satz-Sieg über den Polen Hubert Hurkacz in der 2. Runde der French Open jubelte US-Star Frances Tiafoe im Publikum - dabei ging sein Schläger verloren. „Als ich den Platz verlassen wollte, merkte ich plötzlich, dass etwas fehlte. Da wurde mir klar, dass mein Schläger weg war.“