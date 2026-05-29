Erinnerung an Melzer: Djokovic verspielt in Paris 2:0-Satzführung

Nächste Überraschung in Roland Garros nach dem Aus von Superstar Sinner.

Freitag Abend scheiterte Altmeister Novak Djokovic in Paris.

Der Brasilianer Fonseca drehte die Partie gegen den Serben, siegte 3:2 in Sätzen und steht im Achtelfinale: 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5.

Vor dem 4:6 im fünften Satz hatte Djokovic noch einen Breakball, aber der 39-Jährige kam nicht mehr zurück.