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Tennis

Erinnerung an Melzer: Djokovic verspielt in Paris 2:0-Satzführung

Novak Djokovic verabschiedet sich in Roland Garros. Der Altstar scheitert am Brasilianer Fonseca nach 2:0-Führung, so wie sonst nur gegen Jürgen Melzer.
29.05.2026, 21:14

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French Open

Nächste Überraschung in Roland Garros nach dem Aus von Superstar Sinner.

Freitag Abend scheiterte Altmeister Novak Djokovic in Paris.

Der Brasilianer Fonseca drehte die Partie gegen den Serben, siegte 3:2 in Sätzen und steht im Achtelfinale: 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5.

 Vor dem 4:6 im fünften Satz hatte Djokovic noch einen Breakball, aber der 39-Jährige kam nicht mehr zurück.

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Nachwuchs-Hoffnung Fonseca ist übrigens erst der zweite Spieler, der gegen Djokovic einen 0:2-Rückstand dreht. Der erste war Jürgen Melzer 2010 im Viertelfinale der French Open.

TENNIS-FRA-OPEN-2026

 Mit dem Spanier Rafael Jodar steht ein weiterer 19-Jähriger im Achtelfinale. 

kurier.at, AHu  | 

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