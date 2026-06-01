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Tennis

French Open: Potapowa nach Krimi ausgeschieden

Anastasia Potapowa verlor im Achtelfinale der French Open gegen Anna Kalinskaja.
01.06.2026, 14:06

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Anastasia Potapowa

Sie hat gekämpft, alles gegeben - am Ende hat es aber doch nicht gereicht. Anastasia Potapowa ist bei den French Open in Paris im Achtelfinale ausgeschieden. Die Österreicherin musste sich Anna Kalinskaya (RUS/22) mit 4:6, 6:2 und 6:7 geschlagen geben. Der Traum vom Viertelfinale ist somit geplatzt, die Reise nach dem sensationellen Sieg gegen Titelverteidigerin Coco Gauff beendet.

Sensation in Paris: Potapowa wirft die Titelverteidigerin raus

Die Neo-Österreicherin legte einen Traumstart hin. Potapowa nahm ihrer Gegnerin gleich zu Beginn den Aufschlag ab, führte im ersten Satz schnell mit 4:1. Doch das sollte nicht reichen. Kalinskaja kam besser in die Partie, schaffte die Wende und holte sich den ersten Durchgang mit 6:4.

Der zweite Satz begann wie der erste - mit einem Break für Potapowa. Und diesmal ließ sich die 25-jährige Neo-Österreicherin den Vorsprung nicht mehr nehmen. Sie behielt mit 6:2 die Oberhand und glich in Sätzen aus. Es ging in den entscheidenden dritten Satz.

Dort geriet Potapowa aber früh in Rückstand, kassierte das Break zum 1:3 und geriet 1:4 in Rückstand. Doch die Österreicherin kämpfte sich zurück, schaffte den 4:4-Ausgleich. Die Partie war längst eine Nervenschlacht - nicht immer auf höchstem Niveau, dafür extrem spannend. Potapowa servierte bei 5:4 auf den Matchgewinn - und gab ihr Aufschlagspiel zu null ab. Bei 6:5 bekam sie die nächste Chance - und konnte den Sack erneut nicht zumachen. Im Tie-Break behielt die Russin mit 10:7 die Oberhand.

French Open
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