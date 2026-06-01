Aufschlag in Berlin: Serena Williams plant Comeback

Tennis-Legende Serena Williams plant ein Comeback beim WTA-Turnier in Berlin. Informationen der Deutschen Presse-Agentur decken sich mit einem Bericht der deutschen Bild-Zeitung. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin aus den USA würde damit fast vier Jahre nach ihrem Rücktritt wieder auf der Tour aufschlagen. Das Rasenturnier im Berliner Grunewald findet vom 13. bis 21. Juni statt und gilt als wichtige Vorbereitung auf das Turnier in Wimbledon.

Zuletzt hatten sich die Hinweise auf ein Comeback verdichtet. Medien spekulierten zunächst über eine mögliche Teilnahme von Williams am Turnier im Londoner Queen's Club, das am 8. Juni beginnt. Dort soll sie im Doppel mit der Kanadierin Victoria Mboko spielen. „Ich will ihr den Moment überlassen. Wenn sie bereit für ein Comeback ist, soll sie das auch verkünden“, hatte Mboko bei den French Open auf eine entsprechende Frage geantwortet und die Gerüchte angeheizt.