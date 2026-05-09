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Tennis

Österreichs größtes Jugendturnier: Enkel von ORF-Legende holt sich Titel

Der Niederösterreicher Florian Zimmer sicherte sich den Titel bei der Spring Bowl.
Harald Ottawa
09.05.2026, 17:07

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Titel für Florian Zimmer (Dritter von rechts)

Mit einem österreichischen Heimsieg ging die 46. „Alpstar International Springbowl" in St. Pölten zu Ende. Der 17-jährige Florian Zimmer gewann das Endspiel gegen den Tschechen Dominik Dujka verdient in zwei Sätzen mit 7:5, 6:2.

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 „Für mich kam der Turniersieg eigentlich ziemlich unerwartet, aber darüber kann ich mich nicht beschweren“, jubelte der Niederösterreicher bei der Siegerehrung.

„Es war mein Kindheitstraum, hier einmal zu gewinnen. Die Turnierleitung liefert hier jedes Jahr einen sehr guten Job ab und es ist immer wieder schön, hier spielen zu können“, lobte Zimmer die Arbeit und das Team von Veranstalter Raimund Stefanits und Turnierleiter Peter Aschauer.

Der Enkelsohn des legendären ORF-Reporters Gerhard Zimmer, der auch Pressechef beim Wiener Stadthallen-Turnier war und 2013 starb, tritt damit in die Fußstapfen von Alex Antonitsch, Gilbert Schaller, Stefan Koubek, Markus Hipfl, Clemens Trimmel oder auch Jurij Rodionov.

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