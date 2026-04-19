Neuer ÖTV-Boss Grasl: „Wollen das Produkt Tennis verbessern“

Im wahrsten Sinne des Wortes stieg in Oberpullendorf kein weißer Rauch auf. Von Schall und Rauch bei den nächsten Vorhaben soll aber keine Rede sein. Der Niederösterreicher Richard Grasl, auch Geschäftsführer von KURIER, Profil und Mediaprint , wurde am Sonntag einstimmig für drei Jahre zum Präsidenten des Österreichischen Tennisverbandes (ÖTV) gewählt und löst damit den erfolgreichen Martin Ohneberg ab. Welche Dinge in Zukunft anstehen und wo der 53-jährige Medienmanager den Hebel ansetzen will.

KURIER: Welche Dinge stehen ganz oben auf der „To-Do-Liste“?

Richard Grasl: Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, damit wir wieder Erfolge wie durch Thomas Muster, Dominic Thiem, Judith Wiesner oder Barbara Schett feiern können. Zunächst wollen wir mehr Kinder zum Tennis bringen, damit diese in den Karriere-Trichter reinkommen, unter anderem mit guten Kooperationen mit Schulen. Dann die Spieler, die Talent und Willen mitbringen, in eine gute Ausbildung bringen. Da ist es notwendig, sich das Konzept der Leistungszentren anzuschauen, von der Südstadt abwärts bis zu den regionalen Leistungszentren. Schließlich muss man auch jenen Spielern, die alles mitbringen, die Möglichkeit geben, vom Jugend- ins Profitennis zu wechseln. Der Verband selbst kann dazu nur die Rahmenbedingungen schaffen. Wir denken andererseits auch an ÖTV-Akademien, um die Qualität der Trainerausbildung und des Tennis-Managements noch zu verbessern.

Sind die finanziellen Mittel vorhanden?

Tennis ist die zweitgrößte Sportart in Österreich, ist aber in Vergleich zu anderen Verbänden unterdotiert. Wir wollen das Produkt Tennis verbessern. Das geht über Turniere, Business-Events, Schüler- und Jugend-Events bis zu Angeboten für Sponsoren, damit es eine echte Partnerschaft gibt, nicht nur Bandenwerbung. Tennis muss vor allem für Sponsoren attraktiver werden.

Von der Politik kam weniger Geld. Der zweitgrößte österreichische Verband war im Förderkatalog zuletzt nie in den Top Ten ....

Natürlich muss man auch das hinterfragen. Dort gilt es ebenfalls, einen Hebel anzusetzen.