Tennis

Einstimmig: Der zweitgrößte Sportverband hat einen neuen Präsidenten

Im burgenländischen Oberpullendorf wurde KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl einstimmig zum neuen Präsidenten des Österreichischen Tennisverbandes gewählt.
Harald Ottawa
19.04.2026, 13:44

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Es hatte sich abgezeichnet. Nachdem der durchaus erfolgreiche Martin Ohneberg nicht mehr als Präsident des Österreichischen Tennisverbandes kandidierte, wurde am Sonntag die Nachfolge beschlossen. Bei der Generalversammlung in Oberpullendorf im Sporthotel Kurz wurde der niederösterreichische Medienmanager Richard Grasl einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. 

Paukenschlag beim Tennis-Verband: Unerwarteter Wechsel an der Spitze

"Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, damit wir wieder Erfolge wie durch Thomas Muster, Dominic Thiem, Judith Wiesner oder Barbara Schett feiern können", sagt Grasl, der auch KURIER-Geschäftsführer ist. Tennis soll wieder attraktiver werden, auch für Sponsoren. "Damit es eine echte Partnerschaft gibt, nicht nur Bandenwerbung", sagt der 53-Jährige. 

Ein ausführliches Interview mit Richard Grasl lesen Sie in der Montag-Ausgabe des KURIER. 

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