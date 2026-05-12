Sinner marschiert in Rom weiter durch, Zverev scheidet aus

Der Italiener zog mit dem Zweisatzsieg gegen Andrea Pellegrino (6:2, 6:2) ins Viertelfinale von Rom ein.

Jannik Sinner stellte am Dienstag mit seinem 31. Sieg in Folge den von Novak Djokovic gehaltenen Rekord für die längste Siegesserie in der Geschichte der ATP Masters 1000-Turniere ein.

"Wir haben vor sieben Jahren auf einem kleineren Platz gegeneinander gespielt, und es ist schön, dass wir jetzt hier sind“, sagte Sinner mit Blick auf seinen Sieg gegen Pellegrino und bezog sich auf ein ITF Turnier im Jahr 2019. "Aus italienischer Sicht ist es fantastisch, dass so viele Italiener im Achtelfinale stehen. Es war ein gutes Match für uns beide."

Denn überraschend gewann auch der Italiener Luciano Darderi gegen den als Nummer zwei gesetzten Deutschen Alexander Zverev. In drei Sätzen (1:6,7:6(10),6:0) rang er ihn nieder.

Das ÖTV-Doppel Erler/Miedler zog mit einem Sieg gegen die als Nummer 6 gesetzten Deutschen Krawietz/Pütz ins Viertelfinale ein.