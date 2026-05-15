Regen stoppt Tennis-Star Sinner auf dem Weg ins Rom-Finale

Jannik Sinner stand kurz davor, das Finale des ATP-Masters in Rom zu erreichen, ehe starker Regen in der italienischen Hauptstadt für eine Unterbrechung sorgte. Sein Halbfinale gegen Daniil Medvedev wurde beim Spielstand von 6:2, 5:7 und 4:2 zunächst pausiert und später auf den Samstag verschoben.