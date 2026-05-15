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Regen stoppt Tennis-Star Sinner auf dem Weg ins Rom-Finale
Das Halbfinale zwischen Jannik Sinner und Daniil Medwedew wurde wegen Regens unterbrochen. Der erste Finalist steht schon fest.
Jannik Sinner stand kurz davor, das Finale des ATP-Masters in Rom zu erreichen, ehe starker Regen in der italienischen Hauptstadt für eine Unterbrechung sorgte. Sein Halbfinale gegen Daniil Medvedev wurde beim Spielstand von 6:2, 5:7 und 4:2 zunächst pausiert und später auf den Samstag verschoben.
Dann soll die Begegnung fortgesetzt werden. Der Gewinner trifft im Finale am Sonntag auf Casper Ruud, der den Italiener Luciano Darderi klar mit 6:1 und 6:1 besiegte.
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