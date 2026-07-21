Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tennis

Boom im österreichischen Tennis: Immer mehr greifen zum Racket

Das lässt sich vor allem an Zahlen im Mannschaftssport ablesen.
21.07.2026, 13:21

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-227373208

Österreichs Tennissport lebt. Und wie er lebt. Die Zahlen des Halbjahres 2026 zeugen ein Bild davon, zeugen davon, dass sich der Trend eindrucksvoll fortgesetzt hat.

Ofner in Kitz: „So ein Match bleibt ewig in Erinnerung“

Das lässt sich etwa auch wieder an den Eckdaten aus der Mannschaftsmeisterschaft und meisterschaftsähnlichen Bewerben (Wintercups, Sommercups, siehe Grafik) ablesen. Und zwar an einem neuerlich deutlichen Plus gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bei den teilnehmenden Mannschaften (von 12.568 Mannschaften von 1.Jänner–14.Juli.2025 auf 12.819 Mannschaften von 1.Jänner –14.Juli 2026), den unterschiedlichen eingesetzten Spieler:innen (von 64.055 auf nunmehr 65.282) und bei den gespielten Matches (von 188.457 auf 192.847) und Begegnungen (von 30.466 auf 31.347).

Neuer ÖTV-Boss Grasl: „Wollen das Produkt Tennis verbessern“

Diese markant weiter angestiegenen Zahlen unterstreichen die ungebrochene Attraktivität und den nach wie vor herrschenden Boom des Tennissports im Lande. „Die Entwicklung des Tennissports in Österreich ist höchst erfreulich“, konstatierte ÖTV-Präsident Richard Grasl nach den ersten drei Monaten seiner Amtszeit. „Die stetig ansteigenden Zahlen der Mannschaftsmeisterschaft zeigen, wie stark das Tennis in den Vereinen verankert ist und wie viele Menschen unseren Sport aktiv ausüben.“

News vom Tennis im KURIER

Das lässt sich vor allem an Zahlen im Mannschaftssport ablesen.
Weiterlesen
Die WTA führt ab Dienstag für die Teilnahme an Frauenturnieren einen verpflichtenden, einmaligen Gentest auf das SRY-Gen ein. Damit ist man nicht der erste Verband.
Weiterlesen
Sebastian Ofner spricht am Rande des Generali Open über seinen Auftaktgegner, der ihm die bitterste Niederlage zugefügt hat. Österreicher-Duell an Jurij Rodionov.
Weiterlesen
Jurij Rodionov schaffte die Qualifikation beim Generali Open in Kitzbühel und muss am Montag in ein Österreicher-Duell.
Weiterlesen
Lucas Miedler holte sich an der Seite von Marc Polmans den Titel in Gstaad. Mit dem Australier spielt er auch in Kitzbühel. Jurij Rodionov schaffte dort die Einzel-Quali.
Weiterlesen
ÖTV Österreich
kurier.at, hot  | 

Kommentare