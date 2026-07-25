Lucas Miedler gewinnt mit seinem Ersatzpartner Marc Polmans auch das zweite Turnier in Folge. Damit erreicht er einen Meilenstein in seiner Doppel-Karriere.Weiterlesen
Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Lucas Miedler jubelt in Kitzbühel: 13. Titel im Doppel
Lucas Miedler gewinnt mit seinem Ersatzpartner Marc Polmans auch das zweite Turnier in Folge. Damit erreicht er einen Meilenstein in seiner Doppel-Karriere.
Lucas Miedler gewann am Samstag mit seinem australischen Neo-Partner Marc Polmans nach Gstaad auch den Doppel-Titel in Kitzbühel. Das Duo setzte sich gegen die Deutschen Jakob Schnaitter/Mark Wallner (GER) sicher nach nur 57 Minuten 6:2, 6:2 durch. Für Miedler war es schon sein insgesamt dritter Kitzbühel-Titel nach 2021 und 2023 und sein insgesamt dreizehnter Tour-Triumph. Auch in Wien hat er schon zweimal den Siegerscheck geholt.
Miedler und Polmans haben damit in ihren bisher zwei gemeinsamen Turnieren beide Male den Titel geholt. Sie teilen sich einen Scheck in Höhe von 32.410 Euro und Miedler schiebt sich als neunzehnter erstmals in seiner Karriere in die Top 20 im Doppelranking.
Kommentare