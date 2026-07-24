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Tennis

Kitz-Finale steht fest: Superstar trifft auf Sensationsmann

Der kasachische Titelverteidiger Alexander Bublik spielt beim Generali Open in Kitzbühel weiterhin Traumtennis und steht im Finale, in dem am Samstag der Franzose Quentin Halys wartet (13 Uhr, Servus TV).
Harald Ottawa
24.07.2026, 16:05

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Perfekter Sandplatz-Auftritt: Alexander Bublik

Mit traumhaftem Sandplatz-Tennis überzeugte Alexander Bublik auch am Freitag. Der kasachische Titelverteidiger ließ dem Argentinier Tomas Etcheverry, der im Achtelfinale Jurij Rodionov besiegt hatte, keine Chance und siegte ohne Bauchweh 6:3 und 6:4. Mit einem Traum-Ball verwertete der Ranglisten-Elfte den ersten Matchball. 

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Im Finale wartet ein Überraschungsmann: Der Franzose Quentin Halys schlug im Halbfinal-Duell zweier in Tirol ungesetzter Spieler gegen den deutschen Kitzbühel-Spezialisten Yannick Hanfmann 6:4,7:6(2) durch. Halys hat bisher noch keinen Titel auf der Tour gewonnen, stand nur einmal in einem ATP-Endspiel. 2024 unterlag der 29-Jährige in Gstaad dem Italiener Matteo Berrettini. Das Finale in Kitzbühel ist am Samstag (13.00 Uhr, live Servus TV) angesetzt.

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Im Anschluss an die beiden Halbfinalmatches spielte der extrem formstarke Lucas Miedler noch mit dem Australier Marc Polmans noch um den Einzug ins Doppelfinale, das ebenfalls am Samstag über die Bühne geht.

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