Doppelfehler-Orgie, Schlägerwurf, klarer Sieg: Die nächste Bublik-Show in Kitz

Alexander Bublik bleibt eine Bereicherung für Kitzbühel: Der topgesetzte Kasache, der im Vorjahr den Titel geholt hat, steht beim ATP-Turnier in Kitzbühel erneut im Halbfinale. Der Weltranglisten-Elfte ließ dem Slowaken Alex Molcan im Viertelfinale beim 6:3,6:2 keine Chance und trifft am Freitag auf den als Nummer vier gesetzten Argentinier Tomas Etcheverry (ca. 14 Uhr, Servus TV).

Bei seinem Sieg gegen Molcan, der in der 1. Runde Sebastian Ofner die Tür gewiesen hatte, zeigte Bublik wieder alle Facetten seines Entertainer-Talents. Vor allem im zweiten Satz, als er in einem Game fünf Doppelfehler machte, das Re-Break zum 2:2 kassierte und danach den Schläger auf dem Platz zertrümmerte. Es dürfte ihm geholfen haben - im Anschluss machte Molcan kein Game mehr.

Daneben scherzte Bublik immer wieder mit dem begeisterten Publikum und zeigte Zauberschläge. The Show must go on - und das wird es wohl am Freitag, wenngleich Etcheverry, der wiederum Jurij Rodionov im Achtelfinale besiegt hat, ein ganz anderes Kaliber ist.