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Tennis

Doppelfehler-Orgie, Schlägerwurf, klarer Sieg: Die nächste Bublik-Show in Kitz

Titelverteidiger Alexander Bublik unterhält auch heuer wieder die Fans in Kitzbühel. Am Freitag trifft er im Halbfinale auf den Argentinier Tomas Etcheverry.
Harald Ottawa
24.07.2026, 07:56

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Entertainer Alexander Bublik

Alexander Bublik bleibt eine Bereicherung für Kitzbühel: Der topgesetzte Kasache, der im Vorjahr den Titel geholt hat, steht beim ATP-Turnier in Kitzbühel erneut im Halbfinale. Der Weltranglisten-Elfte ließ dem Slowaken Alex Molcan im Viertelfinale beim 6:3,6:2 keine Chance und trifft am Freitag auf den als Nummer vier gesetzten Argentinier Tomas Etcheverry (ca. 14 Uhr, Servus TV).

Künstler, Exzentriker, Verbalakrobat: Ein Kasache ist der Star in Kitzbühel

Bei seinem Sieg gegen Molcan, der in der 1. Runde Sebastian Ofner die Tür gewiesen hatte, zeigte Bublik wieder alle Facetten seines Entertainer-Talents. Vor allem im zweiten Satz, als er in einem Game fünf Doppelfehler machte, das Re-Break zum 2:2 kassierte und danach den Schläger auf dem Platz zertrümmerte. Es dürfte ihm geholfen haben - im Anschluss machte Molcan kein Game mehr. 

Daneben scherzte Bublik immer wieder mit dem begeisterten Publikum und zeigte Zauberschläge. The Show must go on - und das wird es wohl am Freitag, wenngleich Etcheverry, der wiederum Jurij Rodionov im Achtelfinale besiegt hat, ein ganz anderes Kaliber ist. 

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Sebastian Ofner
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