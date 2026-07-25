Keine Titelverteidigung: Überraschungsmann Halys stoppt Bublik in Kitz

Spannender hätte das Finale des ATP-250er-Turniers in Kitzbühel nicht verlaufen können. Vorjahressieger Alexander Bublik hatte seinen französischen Überraschungsgegner im Finale, Quentin Halys , von Beginn an unterschätzt und musste sich überraschend 4:6, 6:7 (6) geschlagen geben.

Der 30-jährige Halys, die Nummer 95 der Welt, zeigte bei eigenem Aufschlag eine Weltklasseleistung. In seinen ersten drei Games machte Halys gegen die Nr. 11 der Welt neun Asse (!). Im gesamten Spiel ließ er keinen einzigen Breakball zu. Bublik beendete das Spiel mit einem leichtfertigen Fehler bei einem Stoppball bei 6:7 im Tiebreak des zweiten Satzes.

Halys bilanzierte erfreut: „Es war ein hervorragendes Spiel heute gegen einen unglaublichen Gegner. Ich hoffe, es hat jeder das Spiel so genossen, wie ich.“