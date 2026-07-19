Was für ein Auftakt: Österreicher-Duell in Kitzbühel

Mit zwei klaren Siegen meisterte Davis-Cup-Held Jurij Rodionov die Qualifikation in Kitzbühel. Und am Montag ist der 27-Jährige bereits wieder im Einsatz - und trifft dabei auf einen Landsmann.

Gegner von Rodionov, der zum vierten Mal im Hauptbewerb des Generali Open steht, ist am Montag der 20-jährige Joel Schwärzler, der mit einer Wild Card ausgestattet im Hauptbewerb steht. Die Partie folgt als dritte nach 11 Uhr.

Zuvor hat aber noch der Salzburger Lukas Neumayer ein Heimspiel. In der zweiten Partie nach 11 Uhr trifft der Bresnik-Schützling auf den Deutschen Yannick Hanfmann, gegen den er erst im Vorjahr in der 1. Runde verlor. Hanfmann ist ein absoluter Kitzbühel-Spezialist, stand hier 2020 im Endspiel und erreichte obendrein zweimal das Halbfinale im Alpen-Mekka des Tennissports.