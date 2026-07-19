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Tennis

Was für ein Auftakt: Österreicher-Duell in Kitzbühel

Jurij Rodionov schaffte die Qualifikation beim Generali Open in Kitzbühel und muss am Montag in ein Österreicher-Duell.
Harald Ottawa
19.07.2026, 18:43

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Schaffte die Qualifikation: Jurij Rodionov

Mit zwei klaren Siegen meisterte Davis-Cup-Held Jurij Rodionov die Qualifikation in Kitzbühel. Und am Montag ist der 27-Jährige bereits wieder im Einsatz - und trifft dabei auf einen Landsmann. 

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Gegner von Rodionov, der zum vierten Mal im Hauptbewerb des Generali Open steht, ist am Montag  der 20-jährige Joel Schwärzler, der mit einer Wild Card ausgestattet im Hauptbewerb steht. Die Partie folgt als dritte nach 11 Uhr. 

Zuvor hat aber noch der Salzburger Lukas Neumayer ein Heimspiel. In der zweiten Partie nach 11 Uhr trifft der Bresnik-Schützling auf den Deutschen Yannick Hanfmann, gegen den er erst im Vorjahr in der 1. Runde verlor. Hanfmann ist ein absoluter Kitzbühel-Spezialist, stand hier 2020 im Endspiel und erreichte obendrein zweimal das Halbfinale im Alpen-Mekka des Tennissports. 

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Sebastian Ofner ist am Montag noch nicht an der Reihe. Der Steirer trifft auf Alex Molcan. Gegen den Slowaken verspielte Österreichs Nummer eins 2023 eine 6:4-5:0-Führung - es war einer seiner bittersten Niederlagen. 

Im Doppel bilden am Montag Nico Hipfl und Sandro Kopp ein Duo (11 Uhr am Grandstand)

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