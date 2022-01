Auf "Visa-sehen"! Abflug für Tennis-Star Djokovic

Gegen einen Start

Zuvor hatte der Immigrationsminister Alex Hawke nach vier Tagen seine Entscheidung verlautbart. „Heute habe ich von meinem Recht, das Visa von Herrn Novak Djokovic für ungültig zu erklären, Gebrauch gemacht“, so Hawke in einer Erklärung, „und zwar auf der Basis, dass es im öffentlichen Interesse ist, so zu handeln.“ 83 Prozent der Bevölkerung hatten sich übrigens für eine Auasweisung des Serben ausgesprochen.