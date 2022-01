Voracova nach Ausweisung: "Zieh dich aus, zieh dich an!"

Albtraum

Zurück in Tschechien machte sie nun Ausrichter Tennis Australia für das Debakel verantwortlich und verlangte Schadenerwatz für die hohen Kosten der Reise. Viel schlimmer sind aber ihre seelischen Wunden. „Es war wie im Film – ein langes Verhör mit Anweisungen wie ,Zieh dich aus, zieh dich an’. Igitt, will nicht einmal daran denken, geschweige denn es noch einmal erleben. Dass mir so etwas in der heutigen Zeit und in einem so entwickelten Land passieren könnte, hätte ich in meinen dunkelsten Träumen nicht erwartet.“