Causa Djokovic: Eine beispielgebende Entscheidung

Nun darf Djokovic' Fehleinschätzung vor fast zwei Jahren, als die Welt noch so wenig wusste über das Virus, bei der australischen Entscheidung keine Rolle gespielt haben. In den vergangenen Monaten haben Millionen Menschen viel gelernt über Hygiene, Freiheitsrechte und Solidarität.

Dennoch hat man in dieser Causa den Eindruck, einen Unbelehrbaren anzutreffen. Auch im Zuge seiner Corona-Infektion im Dezember und der darauffolgenden der Einreise nach Australien räumte der Tennisprofi, dessen Worte und Taten für Millionen seiner Fans Gewicht haben, Fehleinschätzungen ein. Immerhin. Auch ein Weltstar muss Fehler machen dürfen. Wie jeder andere muss er aber auch mit den Konsequenzen leben können.

Was ist fair?

Das ist es, was diesen Fall so groß macht. Es geht längst nicht mehr nur um die Teilnahme des Weltbesten an einem wichtigen Tennisturnier, es geht um Existenzielleres, um die Frage, was fair ist.

Freilich: Beantwortet wurde diese Frage von den australischen Behörden nicht. Das ist auch nicht deren Aufgabe. Sie haben in erster Linie die Aufgabe, die Richtigkeit der Dokumente und Angaben zu prüfen. Hier hatten sie offenbar große Zweifel.