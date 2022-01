Drei mögliche Szenarien für Novak Djokovic: Spiel, Satz, Knast?

Am kommenden Montag oder Dienstag wird in Melbourne ein serbischer Feiertag zelebriert. Da werden sich auf einem der Plätze des Melbourne Parks zwei serbische Herrschaften gegenüberstehen: Die Nummer 78 der Tennis-Welt Miomir Kecmanović sowie ein gewisser Novak Djoković. Ob es denn zum Duell zweier ungleicher Landsmänner überhaupt kommt, das steht auch nach diesem Donnerstag in den australischen Sternen.

Die Verantwortlichen im Land, das uns aktuell zehn Stunden voraus ist, haben sich schlafen gelegt, ohne den Titelverteidiger wissen zu lassen, wie es mit ihm in Australien weitergeht. Einwanderungsminister Alex Hawke werde nicht bis Mitternacht darüber befinden, ob das Visum des Serben annulliert werde oder nicht, berichtete die Zeitung The Age unter Berufung auf Regierungskreise. "Das sind persönliche ministerielle Vollmachten, von denen Minister Hawke Gebrauch machen kann, und ich werde das zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter kommentieren", hatte der australische Premierminister Scott Morrison zuvor auf die Frage eines Reporters gesagt. Eine Entscheidung, ob Djoković bleiben darf, dürfte es frühestens am Freitag geben.

Die Nummer eins der Welt trainiert unterdessen - scheinbar unbeeindruckt von der Hängepartie um sein Visum - weiter. Sein Donnerstagstraining, das vor der deutlich verspäteten Auslosung stattfand, brach er allerdings nach nur 30 Minuten ab. Nachdem sein Fitness-Trainer Marco Panichi mit dem Handy zu ihm gekommen war und ihm offensichtlich eine Nachricht gezeigt hatte. Wenig später packte Djokovic seine Sachen und ging, obwohl er den Platz zwei Stunden geblockt hatte. Spekuliert wird nun darüber, was auf dem Handy seines Coaches zu sehen war, aber auch darüber, welche Konsequenzen dem Superstar nun in Australien, aber auch seiner Heimat nun drohen.

Die möglichen Szenarien: