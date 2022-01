Aufschlag oder Gefängnis? Die unendliche Geschichte Djokovic

Wie verhielt sich Djokovic trotz positivem Test bei dem Interview?

Der betroffene Journalist Franck Ramella schreibt über das Treffen: „Djokovic kam mit rund 90 Minuten Verspätung, bester Laune und mit Maske in seinem Novak Academy Tennis Centre in Belgrad an.“ Das Interview verlief in gebührendem Abstand. „Djokovic wurde von Etienne (der Fotograf, Anm.) gebeten, seine Maske für fünf Minuten abzunehmen, was er ablehnte.“ Djokovic: „Wenn ich darüber nachdenke, war das Interview eine Fehleinschätzung und ich akzeptiere, dass ich diese Verpflichtung hätte verschieben sollen.“

Muss Djokovic vielleicht sogar ins Gefängnis?

Wie jeder nach Australien Einreisende musste Djokovic Angaben darüber machen, ob er in den zwei Wochen vor seiner Ankunft verreist war. Diese hat der zwanzigfache Grand-Slam-Sieger mit „Nein“ beantwortet und auch so auf dem Einreiseformular angekreuzt. Er ist aber von Belgrad nach Spanien gereist, wo er sich in Marbella vorbereitet hat. Von dort aus flog er nach Australien weiter. Nun ist klar, dass diese Angabe falsch war. Djokovic schiebt es auf seinen Berater. „Mein Agent entschuldigt sich aufrichtig für den Verwaltungsfehler. Es handelte sich um einen menschlichen Fehler und sicherlich nicht um Absicht.“ Wegen dieser Fehlangabe könnte Djokovic eine 12-monatige Haftstrafe drohen. Falsche Angaben auf den Einreisedokumenten sind in Australien strafbar.