Muss Tennisstar Djokovic ins Gefängnis?

Novak Djokovic sorgte immer schon für Schlagzeilen. Zuletzt aber nicht, weil er wieder mal gewonnen hat, sondern weil immer noch nicht final geklärt ist, ob er in Down Under bleiben darf und damit auch ob er an den Australian Open teilnehmen darf. Begonnen hat die ganze Thematik vor rund einer Woche, als ihm die Einreise ins Land verweigert wurde, weil er nicht geimpft ist und den Behörden seine Sondergenehmigung nicht ausreichte. Seither ist viel passiert. Nun wird sogar darüber diskutiert, ob dem Tennisstar eine Haftstrafe drohen könnte. Wie wahrscheinlich dieses Szenario ist erklärt Mirad Odobašić, aus der KURIER Mehr-Platz-Redaktion.