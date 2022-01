Der Fall Djokovic: Die Chronologie im Theater des Wahnsinns

Gleich mehrere Zeichnungen zu dem Thema hat das französische Satire-Magazin Charlie Hebdo veröffentlicht. Und das Blatt, auf das im Januar 2015 ein Terror-Anschlag verübt worden war, wird dafür in Serbien ebenfalls harsch kritisiert. Auf den Charlie-Hebdo-Darstellungen ist Djokovic beispielsweise dargestellt, wie er samt Racket am Grab mit einem Sarg für einen Ungeimpften steht. Dazu die Überschrift: „Gebt Djokovic den Tennisplatz, den er verdient.“ Die serbische Zeitung Informer sieht in Karikaturen in australischen Medien den Beweis für die „Lynchstimmung“, die in Australien nun vorherrsche.

Die Chronologie eines Theaters, das immer mehr zum Dilemma wurde:

18. November

Das australische Gesundheitsministerium betont, dass ungeimpfte, aber genesene Personen einreisen dürfen. Die australische Staatsregierung sagt Djokovic ein temporäres Visum zur Einreise zu. Obwohl das Gesetz besagt, dass die Einreise für Genesene nur für eigene Staatsbürger gilt.

14. Dezember

Djokovic ist Zuschauer des Basketball-Spiels zwischen Roter Stern Belgrad und Barcelona. Nach der Partie werden etliche Personen positiv auf Corona getestet. Djokovic erhält am 16. Dezember vom serbischen Gesundheitsministerium einen positiven PCR-Test, nimmt aber am selben Tag, am 17. und auch am 18. öffentliche Auftritte wahr.

30. Dezember

Djokovic erhält zwei Ausnahmegenehmigungen, eine davon vom Medizin-Chef des australischen Tennisverbandes, eine vom Bundesstaat Victoria, aber keine vom Staat Australien, wie danach ein Flughafen-Protokoll beweist.