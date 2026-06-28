Zverev gestand Kurioses vor Wimbledon: „Habe eine Rasenallergie“

Alexander Zverev sorgte schon vor dem ersten Aufschlag beim Rasenklassiker in Wimbledon für Aufsehen. Der Deutsche, der jüngst mit seinem bei den French Open erworbenen ersten Grand-Slam-Titel gewaltig Selbstvertrauen getankt hatte, offenbarte ein kleines Problem, das gleichermaßen für Schmunzeln und Kopfschütteln sorgt.

Nach einem Nieser beantwortete der deutsche Superstar auf die Frage nach der Befindlichkeit: "Ich habe einfach eine Rasenallergie!" Vielleicht nicht ganz die günstigsten Voraussetzungen für das Spiel auf dem Gras von Wimbledon, aber eine Erklärung für seine Leistungsbilanz im All England Lawn Tennis and Croquet Club. Schließlich kam der Weltranglisten-Dritte in Wimbledon noch nie über das Achtelfinale hinaus. Im Vorjahr war gar gegen den Franzosen Arthur Rinderknech in Runde eins Schluss.

Allerdings sei gesagt: Zverev hat wohl mit seiner Diabetes-Erkrankung weit größere Probleme schon gemeistert.