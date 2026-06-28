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Tennis

Zverev gestand Kurioses vor Wimbledon: „Habe eine Rasenallergie“

In Wimbledon kam der 29-jährige Deutsche noch nie über das Achtelfinale hinaus. Vielleicht ist eine Rasenallergie der Grund. Ein bisserl so, wie wenn ein Segelpilot Höhenkoller hat.
Harald Ottawa
28.06.2026, 13:45

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Spielt am Dienstag: Alexander Zverev

Alexander Zverev sorgte schon vor dem ersten Aufschlag beim Rasenklassiker in Wimbledon für Aufsehen. Der Deutsche, der jüngst mit seinem bei den French Open erworbenen ersten Grand-Slam-Titel gewaltig Selbstvertrauen getankt hatte, offenbarte ein kleines Problem, das gleichermaßen für Schmunzeln und Kopfschütteln sorgt. 

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Nach einem Nieser beantwortete der deutsche Superstar auf die Frage nach der Befindlichkeit: "Ich habe einfach eine Rasenallergie!" Vielleicht nicht ganz die günstigsten Voraussetzungen für das Spiel auf dem Gras von Wimbledon, aber eine Erklärung für seine Leistungsbilanz im All England Lawn Tennis and Croquet Club. Schließlich kam der Weltranglisten-Dritte  in Wimbledon noch nie über das Achtelfinale hinaus. Im Vorjahr war gar gegen den Franzosen Arthur Rinderknech in Runde eins Schluss. 

Allerdings sei gesagt: Zverev hat wohl mit seiner Diabetes-Erkrankung weit größere Probleme schon gemeistert. 

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Am Dienstag startet Zverev beim Rasenklassiker gegen den Belgier Alexander Blockx, der voraussichtlich am 18. und 19. September Gegner des "KURIER Austria Davis Cup Teams" in Wien sein wird. 

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