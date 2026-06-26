Der KURIER überträgt 2026 in Kooperation mit dem Österreichischen Tennisverband (ÖTV) alle Spiele der österreichischen Tennis-Staatsmeisterschaften 2026 im Livestream.

Bei den win2day Open Tennis Staatsmeisterschaften 2026 in Oberpullendorf schlagen vom 28. Juni bis zum 5. Juli österreichische Topspieler auf, angeführt von Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner sowie Titelverteidiger Lukas Neumayer. Bei den Damen tritt Titelverteidigerin Sinja Kraus 2026 erneut an.

Tennis Staatsmeisterschaften 2026: Alle Courts im Livestream

Das Turnier findet zum 18. Mal im Sporthotel Kurz statt. Insgesamt geht es 2026 um ein Rekordpreisgeld von 68.785 Euro. Parallel zu den Einzel- und Doppelbewerben werden auch die österreichischen Rollstuhltennis-Staatsmeisterschaften ausgetragen. Ergänzt wird das Programm durch die Pickleball Austrian Open sowie die zweiten VR Austrian Championships.

Unter diesem Link werden ab dem 28. Juni alle Livestreams von allen Courts der Tennis Staatsmeisterschaften 2026 übertragen: