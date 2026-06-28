Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Vor Wimbledon

Strenger Familienvater Djokovic: Warum seine Kinder kein Handy bekommen

In Wimbledon könnte Altstar Novak Djokovic mit seinem achten Triumph den Rekord von Federer einstellen. Vor dem ersten Aufschlag sprach er über seine Rolle als Vater.
Harald Ottawa
28.06.2026, 11:52

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Strenger Vater: Novak Djokovic

Bei den am Montag startenden All England Championships in Wimbledon steht freilich auch Novak Djokovic im Fokus. Mit einem Titelgewinn könnte er zu Rekordsieger Roger Federer aufschließen. Mögliche Siege werden aber seine Kinder nicht am Handy mitbekommen. 

Wimbledon im Wandel: Das Ende der reinen Aufschlag-Riesen

In der Handy-Diskussion mit seinen Kindern bleibt der serbische Tennisstar Novak Djokovic streng. Sein Sohn Stefan (11) und seine Tochter Tara (8) haben kein eigenes Smartphone. In Wimbledon erklärte der frühere Weltranglisten-Erste, warum er dies mit seiner Frau Jelena so entschieden hat und wie er sich in seiner Vaterrolle mit dieser Frage beschäftigt. „Wir sind fest davon überzeugt, dass vor einem bestimmten Alter der Umgang mit Bildschirmen meiner Meinung nach eher schädlich als nützlich ist. Daran halten wir uns also.“

Djokovic fordert generelles Handyverbot für Kinder

Schon mehrmals hat sich Djokovic in der Vergangenheit zum Handyverbot für seine Kinder geäußert. Angesichts der sich permanent weiter entwickelnden Technologie mache er sich „ständig Gedanken“ darüber, wie man die Kinder schützen und gleichzeitig einige grundlegende Bedürfnisse erfüllen könne, sagte der Rekordsieger bei den vier Grand-Slam-Turnieren. „Das ist natürlich nicht einfach“, bekannte der 39-Jährige. „Es ist überall um sie herum. Wir versuchen, das zu kontrollieren, was wir in gewisser Weise kontrollieren können, zumindest, solange sie noch sehr jung sind.“

News vom Tennis im KURIER

In Wimbledon könnte Altstar Novak Djokovic mit seinem achten Triumph den Rekord von Federer einstellen. Vor dem ersten Aufschlag sprach er über seine Rolle als Vater.
Weiterlesen
Die 18-jährige Lilli Tagger fühlt sich bereit für das Debüt in Wimbledon. Die Osttirolerin startet bereits am Montag ins Turnier - ebenso wie Anastasia Potapowa und Sebastian Ofner.
Weiterlesen
Österreichs Tennisstars schlagen vom 28. Juni bis 5. Juli 2026 in Oberpullendorf bei den win2day Open Tennis-Staatsmeisterschaften auf. Der Kurier überträgt alle Livestreams des ÖTV.
Weiterlesen
Die US-Amerikanerin Chris Evert teilte mit, dass der Eierstockkrebs zurückgekehrt sei. Die Reise nach Wimbledon musste die 71-Jährige absagen.
Weiterlesen
Die Tschechin Marketa Vondrousova, die 2023 in Wimbledon triumphierte, verweigerte einen Doping-Test.
Weiterlesen
Novak Djokovic
kurier.at, hot  | 

Kommentare