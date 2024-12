Warum Österreich auch 2025 der Nabel der Ski-Welt bleibt

Den ersten Weltmeister im neuen Jahr wird es wie gewohnt im Darts geben. Am Freitagabend werden im Londoner Alexandra Palace zum letzten Mal die Pfeile geworfen. Drei Tage später wissen wir, wer die Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen hat. Höhepunkt für alle nordischen Skisportler ist die Nordische Ski-Weltmeisterschaft von 26. Februar bis zum 9. März 2025 in Trondheim. Nach 1987 trägt Trondheim zum zweiten Mal eine WM aus.

Die Rallye Dakar (3. bis 17. Jänner) findet zum sechsten Mal in Saudi-Arabien statt. Diesmal nicht dabei ist der vor 13 Monaten schwer gestürzte Salzburger Matthias Walkner.

Das erste Tennis-Jahr nach den Rücktritten von Rafael Nadal und Dominic Thiem findet in den Australian Open (ab 12. Jänner) ihren ersten Höhepunkt. Werden die jungen Jannick Sinner (23) und Carlos Alcaraz (21) die Szene dominieren? Oder kann Altmeister Novak Djokovic (37) doch noch einmal zurückschlagen? Die Fußball-Saison geht für Sturm Graz (in Bergamo) und Salzburg (in Madrid gegen Real) schon am 21. und 22. Jänner los. Das ÖFB-Cup-Viertelfinale geht von 31. Jänner bis 2 Februar über die Bühne. Am Wochenende darauf geht die Fußball-Bundesliga in die entscheidende Phase vor der Tabellen- und Punkteteilung.

Das Lauf-Event des Jahres ist aus österreichischer Sicht wieder der Vienna City Marathon am 6. April. Viel Ausdauer brauchen auch die Radprofis bei der Tour de France (5. bis 27. Juli). Dort sind wieder alle Augen auf Tadej Pogacar gerichtet, der Slowene war im Jahr 2024 unantastbar. Interessant wird es für Radsportfans im September: Die Weltmeisterschaft wird ab 21. September in Kigali/Ruanda ausgetragen. Bei der Leichtathletik-WM in Tokio (13. bis 21. September) hofft Österreich wieder auf Medaillen. Formel-1-Jahr Wie 2024 umfasst der Rennkalender auch im nächsten Jahr 24 Rennen. Die Rennserie hat versucht, die einzelnen Grands Prix nach Regionen zu gruppieren, doch die Formel-1-Stars bleiben Vielflieger. Das Rennen in Spielberg hat seinen üblichen Termin am ersten Ferienwochenende behalten (29. Juni). Viel getan hat sich in den Cockpits. Der spektakulärste Transfer ist jener von Lewis Hamilton zu Ferrari. Wird der siebenfache Weltmeister Max Verstappen Paroli bieten können? Oder ist vielleicht sogar einer der McLaren-Piloten am Ende des Jahres der lachende Dritte?

Ski-Weltmeisterschaft Für das Ski-Land Österreich ist die Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) ein absolutes Highlight. 34 Jahre nach der sogenannten „Sonnen-Weltmeisterschaft“ 1991 geht es in Salzburg wieder um Medaillen. Mehr als 600 Athletinnen und Athleten aus 70 Nationen werden in den Starthütten stehen. 150.000 Tickets sind verfügbar, 50 Tage vor dem Start der WM waren bereits 75.000 davon verkauft, die große Party ist garantiert: Die 950 Meter lange Fanmeile erstreckt sich vom Busterminal Hinterglemm bis zum WM-Stadion am Zwölferkogel.

Eishockey-WM Bei der Eishockey-WM in Prag hatte Österreich im vergangenen Herbst zeitweise für eine Euphorie gesorgt. Das Team holte gegen Kanada einen 1:6-Rückstand auf und kam in die Overtime, in der acht Mannschaften umfassenden Gruppe belegte man am Ende Rang fünf. Wie wird es diesmal bei der WM (9. bis 25. Mai) in Stockholm (SWE) und Herning (DEN) laufen? Wieder trifft Österreich auf scheinbar übermächtige Gegner wie Finnland (9.5.), Schweden (10.5.) oder Kanada (15.5.). Vorrangiges Ziel ist der Verbleib in der A-Gruppe der besten 16 Mannschaften der Welt.

Fußball-WM-Qualifikation der Männer Kehrt beim Österreichischen Fußball-Bund endlich wieder Ruhe ein? Wird eine Frau die erste Präsidentin an der Spitze des Verbandes sein? Jedenfalls bleibt zu hoffen, dass sich die Spieler nicht von der zuletzt herrschenden Unruhe anstecken lassen. Immerhin geht es 2025 um die Qualifikation für die Fußball-WM, an der erstmals 48 Nationen teilnehmen werden. Gespielt wird in Kanada, Mexiko und den USA. Die Auslosung für die Qualifikation lässt die Fans hoffen. In der Gruppe H mit Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Zypern und San Marino ist Österreich Favorit. Der Gruppensieger fährt fix zur WM, der Zweite startet in ein Play-off mit zwei K.o.-Runden. An den ersten beiden Spieltagen Ende März ist Österreich spielfrei. Los geht es deshalb erst am 7. Juni mit einem Heimspiel gegen Rumänien. Drei Tage später spielt die ÖFB-Auswahl in San Marino. Gegen den 210. und Letzten der FIFA-Weltrangliste sind drei Punkte fix eingeplant. Beendet wird die Qualifikation am 18. November mit einem Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina.

Frauen-Fußball-EM Schön wäre es gewesen, doch es wurde nichts. Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz (2. bis 27. Juli) wird ohne Österreich stattfinden. Das Team von Irene Fuhrmann verpasste die dritte Qualifikation in Serie im entscheidenden Play-off. Zu den Favoriten auf den Titel zählen Titelverteidiger England, Spanien, Deutschland und Schweden.