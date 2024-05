Eishockey-Wunder gegen Kanada: Wie Österreich WM-Geschichte schrieb

Das Zählbare: Der größte Wert der erfolgreichen Aufholjagd gegen Kanada war der gewonnene Punkt. Oft schon hat Österreich gut gespielt und stand am Ende mit leeren Händen da. Wie beim 5:6 gegen die Schweiz. Mit dem 6:6 nach 6:0 Minuten gegen den Weltmeister schafften es die Österreicher in alle eishockey-relevanten Medien der Welt. Und: Der eine Punkt könnte im Turnier Gold wert werden. Denn letztlich wird es wohl am kommenden Dienstag gegen Großbritannien gegen den Abstieg gehen. Außer, Österreich schafft es gegen Finnland (Donnerstag), Tschechien (Freitag) und Norwegen (Sonntag), den Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf vier Punkte auszubauen.