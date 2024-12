Strafe für Formel-1-Star Verstappen: Sozialarbeit in Ruanda

Formel-1-Champion Max Verstappen wird seine Strafe wegen Fluchens während seines Aufenthalts in Ruanda abarbeiten. Dort findet am Freitag die Gala mit den Weltmeister-Ehrungen statt. Der Internationale Automobilverband gab dies nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi bekannt. Verstappen wird im Rahmen des Programms des Ruanda Automobile Clubs mit jungen Fahrern arbeiten, teilte die FIA mit. Dabei soll auch ein sogenanntes Cross Car eine Rolle spielen, das vom dortigen Club nach Plänen der FIA entwickelt wurde. Details, was Verstappen bei seiner „Arbeit von öffentlichem Interesse“ tun wird, gab der Dachverband nicht bekannt.