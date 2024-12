Jubel bei Lando Norris und McLaren nach dem Gewinn der Team-WM

Lando Norris ist vierfacher Rennsieger in der Formel 1. Der Brite fuhr im letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi souverän und ungefährdet zum Sieg und sicherte seinem McLaren-Team damit auch den Sieg in der Wertung der Konstrukteure. Die Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc kamen zwar auf das Podest - für die Team-Wertung war das aber zu wenig. "Das hast du dir verdient, Junge", wurde dem Briten Norris schon am Boxenfunk gratuliert.

Gekracht hat es gleich am Start. Der McLaren von Oscar Piastri und der Red Bull von Max Verstappen berührten sich, beide Autos drehten sich, beide konnten weiterfahren, beide wurden mit einer 10-Sekunden-Strafe belegt. Dies wiederum passte Verstappen gar nicht. "Dumme Idioten", schimpfte er in Richtung der Rennleitung. Dies wiederum wird wohl Folgen finanzieller Natur haben. Das Rennen beendete Verstappen auf Rang sechs.