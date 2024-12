Entscheidung schon nach dem Finale: Neuer Teamkollege für Verstappen?

Bereits einen Tag nach dem Saisonfinale entscheidet sich, ob Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im kommenden Jahr nun doch einen neuen Teamkollegen bekommt. "

Am Montag sitzen die entscheidenden Personen zusammen. Wann das pressemäßig rausgeht, kann ich nicht sagen", sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko dem TV-Sender Sky. Weiter ins Detail gehen wollte der Österreicher am Rande des Grand Prix von Abu Dhabi nicht: "Ich will diesen ganzen Gesprächen nicht vorgreifen."