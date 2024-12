Ein weltmeisterlicher Verstappen und viel Kritik am Rennleiter

Sein erster Grand Prix als vierfacher Weltmeister hätte für Verstappen nicht besser beginnen können. Er zwängte sich an Poleposition-Mann George Russell vorbei und ging in Führung – und dahinter krachte es. Für Ocon und Colapinto war das Rennen in der ersten Kurve beendet, für Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer begann es.

Abschied?

Für Verstappens Teamkollegen Sergio Pérez wird die Luft immer dünner. Der Mexikaner ist in dieser Saison nur noch ein Schatten seiner selbst. Im Sprintrennen am Samstag kam er als Letzter ins Ziel, am Sonntag drehte er sich hinter dem Safety-Car und schied aus. In der WM-Wertung liegt er nur auf Rang acht.

Zur Saisonhälfte hatte man bei Red Bull den Vertrag von Pérez über die aktuelle Saison hinaus verlängert. Man wollte dem angeschlagenen Fahrer so den Rücken stärken. Doch die Leistungen wurden noch schwächer. Vermutlich denkt Red Bull derzeit intensiv darüber nach, wie man sich vom 34-Jährigen trotz gültigen Vertrages für 2025 trennen kann. Für das Team könnte dies jedenfalls eine teure Angelegenheit werden. Von sich aus, werde er nicht das Handtuch werfen, sagte Pérez vor dem Rennen in Katar. „Ich bin zuversichtlich, dass ich zurückschlagen kann.“