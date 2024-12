Verpasste EM der ÖFB-Frauen: Der Tanz um die Trainerfrage

Gebrochene Herzen in Social-Media-Posts, traurige Gesichter, hängende Köpfe. „Es herrscht pure Leere“, hatte Torfrau Manuela Zinsberger nach der Niederlage am Dienstag gegen Polen zugegeben. Die Teamspielerinnen hatten kaum Worte für das Verpassen der EM in der Schweiz im nächsten Jahr.

Das Ticket verspielte man in der EM-Qualifikation bereits mit zwei schwachen Spielen und nur einem Punkt gegen Underdog Island sowie nun im Play-off gegen das ebenfalls schlechter gereihte Team aus Polen , gegen das man in der EM-Quali zuvor noch zweimal gewonnen hatte.

Mentales

Für die erfahrene Teamspielerin, Deutschland- und England-Legionärin Schnaderbeck jedenfalls lag das Manko gegen Polen nicht nur in der Performance, sondern auch in den Köpfen. Den Willen zum Torerfolg habe man den Spielerinnen nicht absprechen können, es habe aber verkrampft gewirkt, so Schnaderbeck. Als Team sei man schon mal stärker gewesen. Für die frühere Kapitänin fehlen klare Führungsspielerinnen, die in schwierigen Situationen Verantwortung übernehmen.

Trainerfrage

Der Elefant im Raum ist die Frage nach der Zukunft von Irene Fuhrmann als Teamchefin. „Natürlich muss man die Trainerfrage stellen, wenn ein so großes Ziel wie die EM nicht erreicht wird“, sagt Schnaderbeck. Sie will darüber selbst nicht urteilen. Doch egal, ob mit oder ohne Fuhrmann – man müsse jetzt einen „neuen Weg“ finden. „Nicht das Wer ist hier zentral, sondern das Was: Was soll die Philosophie des Teams sein?“ Außerdem gelte es die Frage zu beantworten, ob der Fokus auf die kommende WM-Qualifikation oder – langfristiger – die übernächste EM gelegt wird.