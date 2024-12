Nach dem ÖFB-Aus in der EM-Quali: "Haben es uns nicht verdient"

Die 0:1-Niederlage gegen Polen bedeutete für Österreichs Frauen-Team das Aus in der EM-Quali. Schon das Hinspiel am Freitag war in Polen mit 0:1 verloren gegangen.

Teamchefin Irene Fuhrmann war dementsprechend enttäuscht: "Wenn man in zwei Spielen kein Tor erzielt, hat man es nicht verdient. Am Ende müssen wir schauen, wie viel unsere Spielerinnen Leistungsträgerinnen bei ihren Vereinen sind, wie viele nicht bei 100 Prozent sind. Das sind alles Rädchen, die reinspielen. Wir sind nie in einen Flow gekommen. Trotzdem muss man auch schauen, dass die Qualifikation mittlerweile so schwierig ist wie noch nie. Im Grunddurchgang waren wir im Soll, in der Play-off-Phase leider nicht."

Zu ihrer Zukunft sagt sie: "Ich muss mir selbst Gedanken machen, es gibt einen Arbeitgeber, die Mannschaft sollte auch befragt werden. Es ist eine absolute Passion von mir (ÖFB-Teamchefin zu sein). Aber am Ende steht das Team im Vordergrund."