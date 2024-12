ÖFB-Teamchefin Fuhrmann: "Da müssen wir uns schon hinterfragen"

Zwei Mal in Serie hatte sich Österreichs Frauen-Team zuletzt für Europameisterschaften qualifiziert. Der dritte Streich soll am Dienstagabend (18.15/live ORF 1) im Stadion der Wiener Austria gelingen. Die Aufgabe ist jedenfalls groß. Das Hinspiel im Play-off um die Teilnahme an der Endrunde in der Schweiz verlor man vergangene Woche in Polen mit 0:1.

"Dieses Hinspielergebnis spielt den Polen total in die Karten", sagt ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann. "Wir erwarten Polen sehr kompakt in einem Block und wir müssen ihnen ihre Waffe, das Umschaltspiel, nehmen. Ballbesitz gewinnt keine Spiele. Wir müssen uns vor allem im Angriffsdrittel steigern. Wir wissen, dass wir es besser können. Aber auch Polen ist nicht auf der Nudelsuppn dahergeschwommen."