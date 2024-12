Austria im Höhenflug: Rosige Aussichten für die Veilchen

Flexibilität: „Uns zeichnet aus, dass wir inzwischen sehr flexibel sind. Das ist eine große Qualität unserer Mannschaft“, sagt Helm. In Linz lief es vor der Pause abgesehen vom Tor nicht so gut. Helm: „In der Halbzeit haben wir gesagt, dass wir mehr Druck auf den Ball bekommen müssen.“ Das ist gelungen. Auch Ausfälle können kompensiert werden. So musste in Linz der gesperrte Dominik Fitz zuschauen, dafür spielte Abubakr Barry groß auf, erzielte sein erstes Tor in der Liga für die Austria.